Pisa: Ricciardi (Pd), Meloni contro Mattarella anticipo premierato

- "Nessuno ha mai messo in discussione le Forze dell'ordine anzi il loro ruolo è quello di garantire la libertà e la democrazia in uno stato di diritto. Io credo che la destra stia strumentalizzando le Forze dell'ordine perché tra qualche settimana arriverà in Parlamento il decreto Sicurezza e non c'è un euro per le Forze dell'ordine, per pagare straordinari, incentivi. La verità che andava riconosciuta unanimemente è che a Pisa gli agenti si sono lasciati andare ad un eccesso di violenza contro ragazzini inoffensivi e non certo facinorosi", ha detto Toni Ricciardi, vicepresidente del Pd alla Camera, a Sky Agenda su Sky Tg24. Bisognava abbassare i torni e che il ministro Piantedosi si scusasse, dicendo che era stato commesso un errore. Non è un caso che sia stata trasferita la dirigente della polizia di Firenze che aveva la responsabilità di quella piazza. Mentre è preoccupante il giochino contro il presidente Mattarella che è stato sconfessato pubblicamente dalla presidente Meloni: un anticipo di premierato inquietante", ha concluso. (Rin)