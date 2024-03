Corea del Sud: riforma accesso universitario, migliaia di medici manifestano contro il governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il governo coreano ha proclamato una crisi sanitaria di quarto livello - lo stesso della fase più acuta della pandemia di Covid-19 - a seguito dello sciopero di migliaia di medici tirocinanti. Il primo ministro Han ha dichiarato che per far fronte all'assenza del personale medico, il governo ha dato mandato di estendere i servizi di telemedicina e gli orari di apertura delle strutture ospedaliere. Il primo ministro ha aggiunto che il governo sta lavorando per rendere operativi già il prossimo mese dei pronto soccorso nelle quattro regioni maggiormente interessate dalla carenza di personale medico, che saranno incaricati di trasportare i pazienti gravi in strutture che possano fornire loro la necessaria assistenza. (segue) (Git)