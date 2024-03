Salute: Lollobrigida, mettere al centro dieta mediterranea per contrastare obesità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La dieta mediterranea, consolidata nel tempo e che vanta l'iscrizione nella lista Patrimonio Immateriale Unesco, si erge come un modello di alimentazione salutare e sostenibile. Riflettiamo sull'importanza cruciale che deve rivestire, perché promuovere attivamente questo modello nutrizionale significa incoraggiare scelte alimentari e uno stile di vita sano che contribuiscono alla prevenzione dell'obesità". Lo afferma il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione della Giornata Mondiale dell'Obesità, fissata per domani. "I suoi principi, incentrati su frutta, verdura, cereali, non solo favoriscono la salute, ma rappresentano anche un patrimonio culturale da preservare, ricco di contaminazioni gastronomiche. L'Italia è la seconda nazione tra le più longeve al mondo, grazie anche a questo modello nutrizionale che ci contraddistingue da sempre e ci rende unici. La scelta del governo Meloni di candidare la Cucina italiana a patrimonio Unesco, inoltre, rappresenta un'opportunità per raccontare chi siamo e sottolineare quanto il cibo sia non solo nutrimento, ma veicolo di valori, cultura e socialità", conclude. (Rin)