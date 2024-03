Lazio: assessore Bilancio, buon lavoro a nuovo commissario Consorzio industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Bilancio e all'Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo commissario straordinario del Consorzio industriale, Raffaele Trequattrini. In una nota Righini spiega: "Grazie alla sua esperienza e capacità manageriale, sono convinto sarà in grado di efficientare, razionalizzare e semplificare l’organizzazione e le funzioni dell’ente e rilanciarne così le attività come previsto nel Bilancio di previsione approvato lo scorso dicembre. Il ruolo del Consorzio industriale deve essere infatti, decisivo per il sostegno e il rilancio delle imprese del territorio accompagnandole al meglio nei loro progetti di innovazione e sviluppo". (Com)