Bosnia: domani Tajani a Sarajevo, focus su negoziati per adesione a Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo rilanciare ulteriormente gli investimenti e il commercio con Sarajevo, di cui siamo il secondo partner commerciale a livello globale e il primo Paese fornitore, e far sì che le nostre imprese siano sempre più presenti in Bosnia ed Erzegovina", ha commentato il vicepremier. A latere dell'evento, sarà firmato un accordo di cooperazione economica che punta a promuovere la cooperazione fra operatori economici dei due Paesi, esplorando la possibilità di accesso congiunto ai mercati dei Paesi terzi. (Com)