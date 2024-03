Roma: furti e borseggi sui treni e in strada, 15 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Madonna del Riposo, invece, hanno arrestato un cileno di 51 anni, senza fissa dimora e con precedenti, bloccato subito dopo aver tentato di asportare un portafogli e un anello d’oro, custoditi nella borsa di una passeggera che era a bordo del convoglio metropolitano nei pressi della fermata Flaminio, che non si era accorta di nulla. Poco più tardi, sempre presso la fermata metropolitana Flaminio, i carabinieri della stazione di Via Vittorio Veneto hanno arrestato in flagranza un cileno di 51 anni, sorpreso a bordo del vagone subito dopo aver sottratto con destrezza il cellulare a una turista romena. (segue) (Rer)