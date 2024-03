Roma: furti e borseggi sui treni e in strada, 15 arresti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre sulla metropolitana, questa volta alla fermata Termini, i carabinieri della stazione di Viale Eritrea hanno sorpreso una giovane di 20 anni di origini bosniache, subito dopo essersi impossessata con destrezza della somma di 300 euro in contanti di una turista australiana. In via Marianna Dionigi, quartiere Prati, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di San Pietro hanno sorpreso e bloccato due cubani di 35 e 42 anni, già noti alle forze dell’ordine, mentre tentavano di asportare la borsa con all’interno vari effetti personali e circa 1.500 euro di una turista italiana che era seduta ai tavolini di un bar che non si era accorta di nulla. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. (segue) (Rer)