Mar Rosso: Houthi, continueremo a prendere di mira navi del Regno Unito

- I combattenti del gruppo sciita yemenita Houthi continueranno a prendere di mira le navi britanniche nel Mar Rosso. La minaccia arriva dal viceministro degli Esteri del governo guidato dagli Houthi, Hussein al Ezzi, il quale ha sottolineato in un messaggio su X che il Regno Unito “è uno Stato canaglia che attacca lo Yemen e collabora con gli Stati Uniti nel promuovere i crimini in corso contro la popolazione civile a Gaza”. Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia dell’affondamento della nave mercantile britannica Rubymar - battente bandiera del Belize, registrata in Regno Unito e gestita dal Libano -, colpita lo scorso 18 febbraio nel Mar Rosso da un missile delle milizie yemenite filo-iraniane degli Houthi mentre transitava nello stretto di Bad al Mandab. Si tratta del primo affondamento causato dagli Houthi da quando hanno iniziato ad attaccare le navi commerciali in transito nel Mar Rosso, a seguito dell’inizio delle operazioni militari di Israele nella Striscia di Gaza in risposta all’attacco del 7 ottobre 2023 del movimento islamista palestinese Hamas. “Continueremo ad affondare sempre più navi britanniche”, ha avvertito Al Ezzi. Dal novembre scorso, le milizie yemenite hanno sferrato oltre 45 attacchi contro navi commerciali e militari, provocando una riduzione di almeno il 42 per cento del traffico commerciale in una via d'acqua fondamentale per gli scambi internazionali. (segue) (Res)