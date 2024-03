Ppe: Nevi (FI), difendere sistema produttivo europeo da ideologia ambientalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le elezioni europee sono proporzionali, quindi ogni partito gioca il proprio ruolo e la maggioranza si forma successivamente per questo noi cercheremo di portare più voti possibile per il Ppe, un Ppe che noi stiamo orientando verso posizioni più di centrodestra che significa essere attenti alla crescita economica e ad un ambientalismo pragmatico che sostiene il mondo produttivo, durante la transizione ecologica ed energetica". Lo ha detto Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite a Sky Agenda. "È fondamentale trovare un equilibrio tra sostenibilità economica e sociale, evitando di sacrificare il lavoro per seguire ciecamente un'ideologia ambientalista. La prossima settimana con una delegazione di Forza Italia, guidata da Antonio Tajani, parteciperemo al congresso del Ppe. Nel manifesto del Ppe, trova spazio questa nuova visione che sottolinea l'importanza di preservare il sistema produttivo europeo, comprese le piccole e medie imprese, l'agricoltura, l'industria e l'artigianato. Questi elementi sono fondamentali per rendere l'Europa più forte, sia internamente che globalmente", ha concluso. (Rin)