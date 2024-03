Svizzera: 50enne ebreo ortodosso accoltellato a Zurigo, fermato un 15enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 50enne ebreo ortodosso è stato accoltellato ieri sera a Zurigo da un 15enne svizzero. Le forze di polizia sono intervenute intorno alle 21:30 in seguito alla segnalazione di una lite avvenuta nel secondo distretto cittadino, il Kreis 2 di Zurigo, quartiere dove si concentra la comunità ebraica. L’uomo, secondo quanto riferito dalle autorità, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e al momento non si conoscono le condizioni di salute. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Lo riferiscono i media locali. (Geb)