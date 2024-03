Roma: indagini in corso su incidente via Flaminia, morto 19enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso le indagini sull'incidente che si è verificato nella notte tra venerdì e sabato in via Flaminia e in cui ha perso la vita un 19enne che viaggiava a bordo di un motorino Kymco Agility 125. Sul posto, alle 4 del mattino, sono intervenute le pattuglie dei vigili urbani del gruppo Cassia. Il sinistro si è verificato esattamente all'altezza del sottopasso Euclide, uscita Tor di Quinto. Secondo i primi rilievi effettuati dalla polizia locale non risulterebbero coinvolti altri veicoli, ma si tratta di un dato da accertare e per questo saranno analizzate le immagini della videosorveglianza. L'esame autoptico invece potrà chiarire se alla base dell'incidente ci sia stato un malore, mentre le verifiche sul mezzo accerteranno se ci sia stato un guasto del veicolo. (Rer)