Roma: spari sulla Casilina, gambizzati due giovani con precedenti

- Due giovani albanesi di 24 anni, con precedenti, sono stati gambizzati ieri sera in via Casilina a Roma all'altezza del civico 2.065. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia e del nucleo investigativo di Frascati a seguito di una segnalazione al 112. Le due vittime, trasportate in codice giallo agli ospedali Tor Vergata e Casilino, hanno riferito agli investigatori che, mentre erano a bordo di un'auto a noleggio, sono stati avvicinati da un altro veicolo dal quale ha fatto capolino una persona, con il volto coperto, che ha esploso alcuni colpi di pistola. I due sono rimasti feriti alle gambe, non sono in pericolo di vita. Sono in corso le indagini.(Rer)