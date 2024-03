Bulgaria: Festa nazionale della liberazione, presidente Radev alle celebrazioni a Sofia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si celebra oggi in Bulgaria la Festa nazionale, in occasione del 146mo anniversario dalla liberazione del Paese dal dominio dell'Impero ottomano. Per l’occasione nel Paese si terranno eventi commemorativi. Davanti al monumento al Milite Ignoto di Sofia si è svolta questa mattina la cerimonia per l'innalzamento della bandiera nazionale. Erano presenti il primo ministro, Nikolay Denkov, il vice primo ministro Maria Gabriel, i ministri, il sindaco di Sofia, Vasil Terziev, l'ammiraglio capo della difesa, Emil Eftimov, e i rappresentanti delle missioni diplomatiche e delle confessioni religiose del Paese, oltre ai rappresentanti delle forze politiche. Lo riferisce riferisce l'agenzia di stampa “Bta”. (Seb)