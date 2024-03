Roma: lite per un debito di droga, accoltellato 38enne a Serpentara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lite per droga, probabilmente per un debito, è finita a coltellate: è successo ieri, intorno alle 19, in via Luigi Lablache in zona Serpentara a Roma. Il ferito, ma non in pericolo di vita, è un uomo di 38 anni che ha riportato un taglio profondo al gluteo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Montesacro che hanno raccolto la testimonianza della vittima: il 38enne ha indicato in un conoscente, con cui aveva avuto il diverbio poco prima, l'aggressore che adesso è ricercato dagli investigatori. I carabinieri hanno sequestrato il coltello di cui l'aggressore si è disfatto, poco distante dal luogo della lite. Il 38enne è stato trasportato per le cure all'ospedale Villa San Pietro. (Rer)