Roma: armato di cacciavite prende in ostaggio cassiera e rapina il supermercato

- È entrato al supermercato armato di un cacciavite, ha afferrato una cassiera e tenendola in ostaggio per alcuni minuti ha minacciando di ucciderla se gli altri dipendenti non avessero consegnato l'incasso. È accaduto ieri pomeriggio, poco prima delle 19, al Todis di via Trionfale al civico 14119 in zona Giustiniana a Roma. I colleghi della donna, impauriti, hanno consegnato la cassa al ladro, che così ha rilasciato la cassiera e si è dato alla fuga. Subito dopo, però, hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia La Storta i quali hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti. Il ladro adesso è ricercato e sono in corso le indagini per risalire alla sua identità. (Rer)