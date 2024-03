Gaza: delegazioni di Qatar e Usa arrivate in Egitto per nuovo ciclo negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivate al Cairo, in Egitto, le delegazioni di Qatar e Stati Uniti per un nuovo ciclo di negoziati sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza prima dell’inizio del mese di Ramadan (che inizierà intorno al 10 marzo) e per la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas. Lo riporta l'emittente egiziana “Al Qahera News”. Oltre alle delegazioni di Doha e Washington, si sono recati al Cairo per i colloqui anche dei rappresentanti di Hamas. Non è tuttavia chiaro se sarà presente anche una delegazione israeliana. Nella giornata di ieri, fonti della sicurezza egiziana informate sui negoziati, citate dalla stampa araba, avevano riferito che lo Stato ebraico non avrebbe inviato alcuna delegazione se non avesse ottenuto prima un elenco completo degli ostaggi ancora vivi nella Striscia di Gaza. (segue) (Cae)