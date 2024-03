Gaza: delegazioni di Qatar e Usa arrivate in Egitto per nuovo ciclo negoziati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si attende intanto la risposta ufficiale di Hamas alla proposta elaborata alla fine di gennaio dai Paesi mediatori – Qatar, Stati Uniti ed Egitto – insieme ai negoziatori israeliani, che prevede in una “prima fase” una pausa di sei settimane nei combattimenti e il rilascio di 42 ostaggi in cambio di palestinesi detenuti in Israele. Un alto funzionario di Hamas citato oggi dalla stampa araba ha affermato che una tregua nella Striscia di Gaza è possibile "entro 24-48 ore", ma solo se Israele accetta le richieste del movimento islamista palestinese. "Se Israele accettasse le richieste di Hamas, che includono il ritorno degli sfollati palestinesi nel nord di Gaza e un aumento degli aiuti umanitari, ciò aprirebbe la strada a un accordo (su una tregua) entro le prossime 24-48 ore", ha spiegato la fonte anonima del movimento islamista. (segue) (Cae)