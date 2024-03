Gaza: delegazioni di Qatar e Usa arrivate in Egitto per nuovo ciclo negoziati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco di Hamas contro lo Stato ebraico dello scorso 7 ottobre, che ha dato il via all'operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza, aveva visto circa 3.000 terroristi irrompere attraverso il confine via terra, aria e mare, uccidendo circa 1.200 persone e sequestrando 253 ostaggi di tutte le età – per lo più civili – sotto la copertura di migliaia di razzi lanciati contro città israeliane. Nel mese di novembre, a seguito di una tregua durata una settimana, Hamas aveva liberato oltre 100 ostaggi, in cambio del rilascio da parte di Israele di circa 240 palestinesi detenuti. Ad oggi, secondo quanto reso noto dallo Stato ebraico, dovrebbero risultare nelle mani del movimento islamista palestinese circa 130 ostaggi. (Cae)