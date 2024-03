Roma: perde controllo auto e si schianta contro albero a Santa Marinella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente stradale nella notte a Santa Marinella, in provincia di Roma. Una giovane donna, per cause ancora da accertare, intorno alle 2 del mattino ha perso il controllo dell'auto, mentre viaggiava su via Quattro Novembre. e si è schianta violentemente contro un albero. La giovane era a bordo di un'utilitaria e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno estratto la giovane dall'auto e l'hanno affidata all'ambulanza nel frattempo arrivata sul luogo del sinistro. La vettura e l'area circostante sono stati messi in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale. (Rer)