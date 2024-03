Germania: arrestati due membri della Raf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono state arrestate nell'ambito delle operazioni di polizia volte alla cattura di membri della Rote Armee Fraktion (Raf), in Germania. Secondo quanto riferiscono i media locali, i due sembrerebbero essere Ernst-Volker Staub e Burkhard Garweg, che erano ancora ricercati. Questa mattina, infatti, le forze di polizia della Bassa Sassonia avevano annunciato che erano in corso perquisizioni coordinate con la controparte di Berlino. Le ricerche dei due membri della Raf si sono recentemente intensificate in seguito all'arresto dell'ex membro del gruppo terroristico, Daniela Klette. (Geb)