Ambiente: Pichetto, digitalizzazione alleata in tutela natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si celebra la Giornata Mondiale della natura, istituita dalle Nazioni Unite nel 2013 per celebrare la data in cui, nel 1973, è stata firmata la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione. "La flora e la fauna che compongono la nostra natura selvatica - spiega il ministro Gilberto Pichetto - sono un valore di biodiversità unico al mondo, che abbiamo il dovere di difendere, potenziando le azioni di tutela. La digitalizzazione può essere una nostra straordinaria alleata, nella direzione di rendere la natura sempre più protetta e vicina alle persone". Il tema su cui è incentrato quest’anno il World Wildlife Day 2024 è l’innovazione digitale. (segue) (Com)