Ambiente: Pichetto, digitalizzazione alleata in tutela natura (2)

- Una specifica misura del Pnrr, "Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette", mira a stabilire procedure digitalizzate per la modernizzazione delle aree protette in diversi ambiti, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure ed i servizi per i visitatori. Il Mase, con i fondi del Piano, ha previsto la realizzazione di un’applicazione, "Visit NaturaItalia", fruibile anche in modalità offline, con la sua versione web "Naturaitalia": qui si raccolgono e forniscono tutte le informazioni utili a pianificare una visita presso i 24 parchi nazionali o in una delle 31 aree marine protette, permettendo agli utenti di scoprire le bellezze delle aree protette nazionali, conoscerne le peculiarità floristiche, faunistiche, geologiche e paesaggistiche. Sarà inoltre possibile avere dettagli sui sentieri e gli itinerari dei parchi nazionali, nonché visualizzare su mappa i punti di immersione, le aree di ancoraggio, i campi boa, i punti di interesse e le zone a diversi livello di protezione e tutela delle aree marine protette. L’applicazione è in fase di collaudo e se ne prevede a fine mese la pubblicazione online e sui principali store informatici. (Com)