Mar Rosso: Coldiretti, attacchi Houthi su 6 miliardi di export cibo (2)

- Costi di navigazione alle stelle. L'interruzione del passaggio delle navi per il Canale di Suez ha peraltro provocato - continua Coldiretti in una nota - un'escalation dei costi del trasporto marittimo, in particolare nei traffici tra Asia e Mediterraneo. Da dicembre 2023 a gennaio 2024 le quotazioni del trasporto dal Mediterraneo alla Cina sono cresciute del 659 per cento, secondo il Centro Studi Divulga. A rischio il record export. Le difficoltà sul mercato asiatico colpiscono un settore in grande espansione che ha messo a segno nel 2023 il record storico con l'export agroalimentare nazionale - conclude Coldiretti - che ha raggiunto il valore massimo di sempre a 64 miliardi, con una crescita del 6 per cento rispetto all'anno precedente, secondo la proiezione della Coldiretti sulla base dei dati Istat. (Com)