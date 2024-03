Europee: Sud chiama Nord correrà con il proprio simbolo, no ad Azione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A conclusione della due giorni dell’assemblea sono stati anche eletti 49 componenti del coordinamento nazionale. "Non sono tutti perché non abbiamo bisogno di riempire caselle, ma sono solo strumento per portare la voce di ScN a livello nazionale" ha concluso la presidente Laura Castelli (ex M5s). Rispetto alle prossime sfide elettorali De Luca è stato chiaro: "La nostra deadline è tracciata. Vedremo entro il 6 aprile, in occasione della manifestazione fissata a Roma, chi si presenterà per partecipare al nostro progetto. Sia chiaro . ha sottolineato De Luca-, non possiamo svendere la nostra storia e la nostra esistenza per un seggio a Bruxelles. Caro Calenda Sud chiama Nord con te non può più venire". (Rin)