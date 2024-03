Repubblica Ceca-Francia: martedì Macron incontra Pavel, focus su energia nucleare e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, visiterà la Repubblica Ceca martedì dove incontrerà l’omologo ceco, Petr Pavel, e il primo ministro, Petr Fiala. Il focus dei colloqui sarà su energia nucleare, difesa e crisi in Ucraina. Secondo quanto riferito dall’agenzia “Ctk”, Macron e Fiala dovrebbero firmare un piano d'azione per il 2024-2028 sulla cooperazione strategica, l'energia e i trasporti. L’ultima visita ufficiale del presidente ceco in Francia risale allo scorso dicembre.(Vap)