Mar Rosso: Crosetto, non siamo lì per fare azioni di guerra, difenderemo nostre navi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Italia non è nel Mar Rosso per fare azioni di guerra, ma per difendere le sue navi. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Da cittadino sarei turbato se non ci fosse unanimità su una missione che difende i traffici marittimi nel Mediterraneo, che per noi sono vitali”, ha aggiunto Crosetto. (Res)