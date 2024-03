Roma: furti in auto e negozi, sei arresti in poche ore in diverse zone della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone sono state arrestate nelle ultime ore dalla polizia per furto aggravato e rapina. A finire in manette una donna di 32 anni sorpresa dagli agenti del distretto Prenestino che sono intervenuti in via Alcamo dove un residente aveva notato una donna rovistare all'interno di un'auto con l'utilizzo di una torci. L'uomo, svegliato di soprassalto da un forte rumore, è andato in strada e ha notato che l'autovettura aveva un cristallo infranto e quindi ha contattato le forze dell'ordine. Sul posto i poliziotti hanno sorpreso la donna proprio mentre usciva dall'auto e l'hanno sottoposta a perquisizione personale: la 32enne è stata trovata in possesso di un martello frangi vetri, due torce portatili e una somma in denaro composta da monete. I primi accertamenti sul posto hanno permesso di appurare che sulla stessa strada, nel raggio di circa 50 metri, c'erano altre 9 auto in condizioni analoghe, tutte con un vetro rotto e gli interni rovistati. (segue) (Rer)