Roma: furti in auto e negozi, sei arresti in poche ore in diverse zone della città (3)

- Successivamente nel transitare su via Giovanni Lanza, gli agenti hanno sentito un allarme provenire da un'auto e hanno sorpreso il 35enne che rovistava nell'abitacolo e usciva dallo stesso con una busta di stoffa in mano e si incamminava in direzione di Largo Brancaccio. I poliziotti hanno provveduto a bloccare l'uomo, che nel tentativo di darsi alla fuga ha spintonato e colpito con gomitate gli agenti, che hanno richiesto l'intervento di altre pattuglie, grazie alle quali l'uomo è stato poi bloccato. Nel corso della colluttazione, dalla tasca dell'uomo è fuoriuscito un cacciavite, mentre all'interno della busta in stoffa sono state trovate un paio di scarpe, una cassa audio Bluetooth e un paio di cuffie auricolari Bluetooth. (segue) (Rer)