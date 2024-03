Roma: furti in auto e negozi, sei arresti in poche ore in diverse zone della città (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti della sezione Volanti, del istretto Fidene- Serpentara, del distretto San Basilio e del Commissariato Villa Glori hanno arrestato, in via Val Silaro, un 30enne della Repubblica Centrafricana gravemente indiziato di rapina impropria. L'uomo si è introdotto all'interno di un ristorante chiuso in piazza Capri, asportando il denaro contenuto all'interno della cassa e i dispositivi multimediali utilizzati per le ordinazioni di sala. A seguito della segnalazione trasmessa da una società di vigilanza, l'uomo è stato bloccato dai poliziotti mentre tentava la fuga dopo aver scavalcato un muretto di cinta del locale e aver opposto resistenza con calci e pugni. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 295,90 euro. (segue) (Rer)