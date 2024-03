Roma: furti in auto e negozi, sei arresti in poche ore in diverse zone della città (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti della sezione Volanti sono intervenuti anche in una Galleria Commerciale poiché l'addetto alla vigilanza ha notato all'interno di un negozio di elettronica 2 uomini che avevano asportato due telefoni cellulari: una volta usciti dal negozio li ha bloccati e ha avvertito il direttore che ha chiamato le forze dell'ordine. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire all'interno dello zaino i 2 telefoni cellulari, 2 pellicole per telefono cellulare e sono stati rinvenuti 600 euro in contanti. I due uomini, cileni di 18 anni e 39 anni, sono stati arrestati poiché gravemente indiziati di furto aggravato. (segue) (Rer)