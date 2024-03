Roma: furti in auto e negozi, sei arresti in poche ore in diverse zone della città (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti sono intervenuti poi in via Ugo Ojetti per la segnalazione di un furto presso un esercizio commerciale. I poliziotti giunti sul posto hanno trovato l'addetto alla sicurezza che li attendeva all'esterno con il soggetto fermato per il furto di capi di abbigliamento prelevati dagli scaffali dell'esercizio commerciale. In particolare, l'addetto alla sicurezza ha riferito di aver notato, poco prima, l'uomo oltrepassare le casse con fare sospetto, portando con sé uno zaino nero. Immediatamente fermato, lo stesso ha mostrato che all'interno dello zaino vi erano dieci magliette prelevate all'interno del negozio. L'uomo, 20enne peruviano, è stato arrestato poiché gravemente indiziato di tentato furto e la merce occultata nello zaino, del complessivo valore di euro 299,50, è stata riconsegnata al titolare dell'esercizio commerciale. La Procura ha chiesto ed ottenuto, per ogni arresto, la convalida dell'operato della polizia di Stato da parte del Giudice per le indagini preliminari. (Rer)