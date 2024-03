Ucraina: Crosetto, aiutare Kiev a difendersi è uno dei modi per evitare allargamento guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aiutare l’Ucraina a difendersi è uno dei modi per evitare l’allargamento della guerra. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un’intervista al “Corriere della Sera”. Se Kiev fosse caduta, la Russia sarebbe arrivata in Europa e ci sarebbe stata una reazione”, ha osservato Crosetto, aggiungendo che “è chiaro che si deve lavorare per un tavolo di pace, ma senza mettere in discussione il principio che, ovunque, i confini sono sacri e il diritto internazionale va difeso”. Secondo il ministro, “vanno ripristinati paletti di convivenza civile e democratica”. (Res)