Difesa: Crosetto, non possiamo farcela da soli, mondo cambiato repentinamente

- L’Italia, come la maggior parte delle nazioni, non può farcela a difendersi da sola. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un’intervista al “Corriere della Sera”. “Ci dicono da anni che per godere di una difesa collettiva dovremmo almeno contribuire con il 2 per cento del nostro Pil, ma siamo inadempienti”, ha spiegato Crosetto, sottolineando che “però purtroppo il mondo è cambiato repentinamente”. “Abbiamo pensato che l’investimento in difesa non fosse necessario, che le forze armate servissero solo per salvataggi, una sorta di protezione civile 4.0. Tanto c’era l’America”, ha osservato il ministro. Secondo Crosetto, occorre “coordinarsi con gli alleati, partendo dall’Europa”. “Bisogna organizzare forze comuni, addestramento comune, far dialogare sistemi di difesa diversi per integrarli. Purtroppo siamo tra gli ultimi a capire la necessità di avere una difesa solida. Paghiamo un retaggio culturale, un ‘antimilitarismo’ diffuso. E invece è in pace che un esercito va rafforzato, in ogni modo, con nuove tecnologie e figure professionali: non solo carri armati, che pure servono, ma cybersicurezza, esperti di Intelligenza artificiale, strumenti moderni di analisi, formazione, ricerca”, ha aggiunto il ministro. (Res)