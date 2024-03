Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima parte della giornata cielo nuvoloso salvo irregolari schiarite sulla parte pedemontana e di pianura centro orientale, dal pomeriggio ovunque coperto. Precipitazioni da deboli a moderate, più consistenti a ovest tra Appennino e Prealpi Varesine e insistenti per tutta la giornata; intermittenti deboli sui rilievi e pianura orientale o in lieve aumento in serata. Neve oltre 1300-1500 metri o a quote di poco inferiori in Appennino. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve calo a ovest, stazionarie a est. In pianura minime tra 6 e 8 °C, massime tra 11 e 15 °C. (Rem)