Meteo Milano: le previsioni per domani

- Nella notte cielo ovunque molto nuvoloso, tra tarda mattinata e primo pomeriggio progressive schiarite a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione anche alla pianura fino a sereno o poco nuvoloso ovunque da metà pomeriggio salvo addensamenti residuali in Appennino. Precipitazioni deboli diffuse nella notte in pianura e parte prealpina orientale, in attenuazione ed esaurimento dal mattino. Neve oltre 1300 metri. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime intorno a 7 °C, massime intorno a 15 °C. (Rem)