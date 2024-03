Russia: 85 per cento cittadini pensa che Putin abbia un piano chiaro per lo sviluppo del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un sondaggio condotto dal Russian Public Opinion Research Center (Vciom) l’80 per cento dei cittadini russi pensa che il presidente, Vladimir Putin, abbia in testa un chiaro piano di sviluppo del Paese, da qui ai prossimi anni, e che sia in grado di attuarlo e implementarlo. Il sondaggio è stato condotto tra 1.600 russi, maggiorenni, lo scorso primo marzo in occasione del discorso annuale di Putin all’Assemblea federale russa. secondo quanto riferisce l’Agenzia di stampa “Tass" tra coloro che hanno seguito il discorso, l'85 per cento ha affermato che Putin ha un chiaro piano d'azione e una strategia per lo sviluppo del Paese, per diversi anni a venire. Un intervistato su dieci (10 per cento) pensa che "non ci siano strategie” ma, al contrario, la maggior parte dei cittadini - l'86 per cento - crede che il presidente possa "attuare il piano del tutto o almeno in parte". Secondo l’86 per cento degli intervistati, infine, il discorso di Putin è stato recepito come “positivo”. (Rum)