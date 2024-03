Germania: nuova operazione di polizia a Berlino, ricercati due membri della Raf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova operazione di polizia a Berlino nell'ambito della caccia all'uomo di due membri della Rote Armee Fraktion (Raf), il gruppo terroristico di estrema sinistra tedesco, Ernst-Volker Staub e Burkhard Garweg, che risultano ancora in fuga. Le forze di polizia della Bassa Sassonia hanno annunciato che sono in corso delle perquisizioni coordinate con la controparte di Berlino. Al momento non è stato possibile fornire ulteriori dettagli a causa delle indagini in corso. Le ricerche dei due membri della Raf si sono recentemente intensificate in seguito all'arresto dell'ex membro del gruppo terroristico Daniela Klette. Dal 2015, la procura di Verden, città della Bassa Sassonia, sta indagando su Burkhard Garweg ed Ernst-Volker Staub per tentato omicidio e varie rapine gravi, sia tentate chee portate a termine, nel periodo compreso tra il 1999 e il 2016. Poiché i criminali in fuga potrebbero essere armati, l'Ufficio di polizia criminale della Bassa Sassonia consiglia vivamente ai cittadini di non avvicinarsi personalmente ai ricercati.(Geb)