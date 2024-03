Francia: autobus con 51 persone a bordo si rovescia a Eguilly, morto 15enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intorno alle 2 di questa notte per motivi ancora da accertare un pullman con a bordo 51 persone, tra cui 41 tra giovani e bambini, "si è rovesciato su un fianco" mentre percorreva l'autostrada A6 a Eguilly, in Francia. Secondo quanto riferito dalla prefettura della Cote d’Or un 15enne è morto e dodici persone sono rimaste ferite. Il veicolo che trasportava 51 persone, tra cui 41 bambini (dai 5 ai 15 anni) e 10 adulti, compreso l'autista, era partito da Les Andelys e avrebbe dovuto raggiungere Saint-Léger-les-Mélèzes. Ferito gravemente anche un adulto, non in pericolo di vita, mentre altre 11 persone, cinque adulti e sei minorenni, sono rimaste ferite in modo più lieve. I feriti sono stati evacuati negli ospedali di Semur-en-Auxois e Digione. Lo riferisce emittente televisiva “BfmTv”. (Frp)