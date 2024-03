Europee: Conte, ci cercano in tanti, stiamo valutando collocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche noi, tempo fa, avevamo avviato un dialogo con i socialisti europei, è stato Enrico Letta a non agevolare questa prospettiva, perché lui aveva in mente l'agenda Draghi", ha detto in un'intervista a "La Stampa" il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte. "Ora, forti di sondaggi positivi in vista del voto di giugno, devo dire che ci cercano in tanti, ci sono varie interlocuzioni in corso e stiamo valutando quale sia la collocazione migliore per portare avanti i nostri obiettivi politici", ha spiegato. Riguardo Elly Schlein, celebrata tra i leader socialisti europei, "nessuna invidia - ha precisato Conte - anche noi avremo una collocazione in Europa, ma la linea Ue che punta alla vittoria militare dell'Ucraina è insostenibile". Conte riconosce che le elezioni europee "sono un test per tutte le forze politiche, ma non credo sia risolutivo per quanto riguarda i destini nel quadro politico italiano. Per noi è importante eleggere un buon numero di parlamentari per poter esprimere al meglio il nostro europeismo critico e innovativo". (Rin)