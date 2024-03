Sardegna 2024: Crosetto, presunzione ci ha fatto scegliere candidato errato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna "il candidato ha perso nella sua città, ha fatto una valutazione errata della propria forza, anche se credo che il suo lavoro, decine di cantieri aperti, verrà presto rivalutato. Forse la presunzione ci ha fatto scegliere un candidato senza tenere conto del sentiment della sua città", ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un intervista al "Il Corriere della Sera". "Un’opposizione forte non deve spaventarci, anzi è bene che ci sia, perché sprona la maggioranza a fare meglio. Mi spiace solo quando la maggioranza non capisce che deve essere unita, che non si va avanti con dispetti reciproci. Io non ho mai parlato male di un collega o mi sono permesso di entrare sulla sua materia. Anche quando tacere mi costa perché non capisco le polemiche. Taccio, anche se sto finendo le guance da porgere", ha concluso.(Rin)