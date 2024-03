Kosovo: Kurti, da inizio legislatura bilancio statale annuale cresciuto del 35 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo “guida i Balcani occidentali in termini di progetti previsti per il 2024-2025” e "dall'inizio della mia legislatura il bilancio annuale dello Stato è cresciuto del 35 per cento". Lo ha detto il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, intervenuto nel corso del vertice sugli investimenti dei Balcani occidentali per il 2024 - "Western Balkans Investment Summit 2024" - che si tiene oggi al Londra nella sede della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). Il vertice è dedicato a promuovere gli investimenti e le opportunità commerciali nella regione balcanica. All'evento partecipano i sei capi di governo della Regione. “Stiamo facendo progressi nel campo legislativo e dei diritti politici e civili, oltre che nella democrazia elettorale – ha spiegato -. Abbiamo una forza lavoro con una età media di 31 anni e abbiamo un’economia di mercato aperta che crea un buon ambiente per le imprese. Sul fronte degli investimenti tecnologici, inoltre, siamo ben posizionati: su 23 Paesi europei il Kosovo è 11mo, e lascia indietro tutti i Paesi candidati all’adesione Ue. Abbiamo un deficit di bilancio molto basso - ha concluso Kurti -, il più basso della Regione, e abbiamo anche ridotto il debito pubblico. Siamo in buoni rapporti con il Fondo internazionale e con la Banca mondiale” e “il nostro bilancio annuale è superiore del 35 per cento rispetto a quando ho iniziato la legislatura”, ha detto. (Seb)