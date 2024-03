Kosovo: Banca centrale, domani a Bruxelles per incontro su divieto transazioni dinari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Kosovo (CBK) ha confermato che un suo rappresentante parteciperà domani all’incontro a Bruxelles in merito al divieto di transazioni in dinari in Kosovo. Lo riferiscono i media locali. L’incontro si terrà domani e “la Banca centrale della Repubblica del Kosovo da tempo ha espresso la volontà di impegnarsi e incontrare la Banca nazionale di Serbia per capire l’opzione più semplice nel procedimento di trasferimento del denaro attraverso i canali bancari dei conti dei beneficiari (in euro)”, ha specificato CBK. Per quanto riguarda l’incontro di domani il governo non ha chiarito chi rappresenterà il Kosovo. Per quanto riguarda la Serbia, invece, è stato comunicato che il Paese sarà rappresentato dal direttore dell’Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic. (Seb)