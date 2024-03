Nord Macedonia: secondo rapporto Freedom House, Paese resta in categoria "parzialmente liberi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord resta nella categoria dei "Paesi parzialmente liberi", in compagnia di Albania, Kosovo, Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Ungheria, Ucraina e Moldavia. E' quanto emerge dal secondo e ultimo rapporto dell'organizzazione non governativa internazionale "Freedom House", con a sede a Washington. Lo riporta la stampa di Skopje, secondo cui tra i Paesi della regione balcanica, il calo maggiore negli ultimi dieci anni è stato fatto dalla Serbia, che ha registrato -21 punti, così come dalla Bosnia Erzegovina con un calo di 10 punti. (Seb)