Business news: Cina ha lanciato satellite per Internet in orbita alta

- Un satellite per fornire servizi Internet dallo spazio in orbita alta è stato lanciato dal cosmodromo di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", precisando che il satellite è stato lanciato a bordo di un razzo vettore Lunga Marcia-3B, entrando nell'orbita preimpostata. Il lancio ha segnato la 510ma missione dei razzi di serie Lunga Marcia. Come riferito dalla compagnia aerospaziale statale China Aerospace Science and Technology Corporation (Casc) nel corso di una conferenza stampa tenuta il mese scorso a Pechino, la Cina dovrebbe effettuare circa cento lanci spaziali nel corso dell'anno, stabilendo un nuovo record nazionale. (Cip)