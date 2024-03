Business News: Emirati: Masdar completa acquisizione del 49 per cento di quote di un progetto eolico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica di Abu Dhabi Masdar ha completato l'acquisizione di una partecipazione del 49 per cento nel progetto da 3 gigawatt Dogger Bank South (Dbs), uno dei più grandi parchi eolici offshore al mondo, mentre continua ad espandere la propria presenza nei mercati delle energie rinnovabili nel Regno Unito e nel mondo. L'acquisizione fa parte di un investimento congiunto di 11 miliardi di sterline (14 miliardi di dollari) nel settore delle energie rinnovabili del Regno Unito con la società tedesca Rwe, che mantiene una quota del 51 per cento, secondo quanto riferisce il quotidiano emiratino "The National". (Res)