Business News: Qatar, firmata intesa con TikTok per accrescere impronta digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio per le comunicazioni governative del Qatar e TikTok hanno firmato un memorandum d'intesa a margine del Web Summit Qatar 2024. Il protocollo d'intesa mira ad espandere l'impronta digitale del Qatar, mostrando e facendo crescere la sua economia sulla piattaforma sociale globale. Nell’ambito del protocollo d’intesa, TikTok istituirà il primo studio creativo in Qatar, sostenendo a livello locale la creazione di risorse per campagne TikTok di livello mondiale. Inoltre, saranno progettati laboratori creativi per migliorare le competenze dei talenti locali, contribuendo a rafforzare l’ecosistema creativo. (Res)