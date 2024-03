Business news: la Nigeria è la seconda meta estrattiva più cara al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria, il più grande produttore di petrolio dell'Africa, è il secondo posto più costoso al mondo per l'estrazione del petrolio greggio. Lo scrive "Business Day", citando quanto dichiarato alla commissione Finanze del Senato da Zacch Adedeji, presidente del Federal Inland Revenue Service (Firs), l'agenzia responsabile della valutazione, della riscossione e della contabilità delle imposte e di altre entrate provenienti dal governo federale della Nigeria. L'alto funzionario ha fatto sapere che le compagnie petrolifere che operano in Nigeria hanno indicato la cifra di 48,7 dollari come costo medio di produzione del petrolio greggio in Nigeria, e ha osservato che la tariffa deriva dalla tassazione applicata dal governo sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di produzione. Gli elevati costi di estrazione rappresentano una sfida significativa per il settore petrolifero e del gas del Paese, che storicamente ha contribuito in modo sostanziale alle entrate pubbliche e ai guadagni in valuta estera. I costi di produzione sono attualmente elevati a causa della difficile situazione della sicurezza e delle tasse molto alte applicate sui proventi delle compagnie petrolifere. (Res)