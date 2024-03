Business news: Tanzania, due società cinesi realizzeranno infrastrutture petrolifere nel porto di Dar es Salaam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società cinesi China Railway Major Bridge Engineering Group e Wuhan Engineering Co si sono assicurate un contratto per costruire serbatoi e infrastrutture necessarie alla ricezione, allo stoccaggio e alla distribuzione di petrolio nel porto di Dar es Salaam, in Tanzania. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti tanzaniano, Makame Mbarawa, precisando che l’investimento è pari a circa 266 milioni di dollari. Il progetto prevede la costruzione di 15 serbatoi con una capacità totale di stoccaggio di 420 mila metri cubi di prodotti petroliferi. Sei serbatoi saranno destinati allo stoccaggio del diesel, cinque alla benzina, tre al carburante per aerei e uno al processo d’interfaccia. (Res)