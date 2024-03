Business news: Algeria-Mozambico, firmati accordi in diversi settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria e Mozambico hanno firmato una serie di accordi in diversi settori alla presenza del presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, e dell'omologo, Filipe Jacinto Nyusi. Durante una cerimonia presso la sede della presidenza algerina, le parti hanno firmato accordi sulla protezione delle piante, la quarantena agricola e la salute degli animali, nonché il settore energetico. Tebboune ha sottolineato che la visita del presidente Nyusi in Algeria riflette la profondità delle relazioni e dei legami fraterni che uniscono i due paesi. In una conferenza stampa congiunta dopo i colloqui, Tebboune ha riaffermato il sostegno dell'Algeria al Mozambico nella sua lotta contro il terrorismo e l'estremismo violento. La visita del presidente Nyusi in Algeria rientra nel rafforzamento delle relazioni bilaterali e nel consolidamento della cooperazione bilaterale. (Ala)