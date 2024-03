Business news: Ruanda, per Regno Unito costo programma migranti potrebbe salire a quasi 600 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo del programma britannico per la deportazione dei migranti illegali in Ruanda potrebbe aumentare a mezzo miliardo di sterline (quasi 600 milioni di euro). È quanto emerge da un rapporto dell'Ufficio Nazionale per la Revisione Contabile (Nao), che ha rivelato costi per milioni di sterline in spese, non previsti. Finora, il ministero dell'Interno britannico ha rifiutato di dire quanto altro denaro, oltre ai 290 milioni di sterline (339 milioni di euro) già confermati, il Regno Unito abbia accettato di pagare a Kigali nell'ambito del controverso piano. Tuttavia, la Nao ha rivelato che verranno inviate nuove somme al Ruanda per il 2025 e il 2026, portando il costo a 370 milioni di sterline (432 milioni di euro). Inoltre, una volta ricollocati i primi 300 migranti, i ministri di Londra hanno concordato con le controparti ruandesi di versare altri 120 milioni di sterline (140 milioni di euro) nel programma, portando il totale a 490 milioni di sterline (572 milioni di euro). (Rel)